Futbol takımına 75 milyon TL ödeyerek, UEFA’nın düzenlediği Avrupa kupalarına katılım için gereken ‘borçsuzluk’ belgesini alan Galatasaray yönetimi, bir büyük sorunu daha çözdü.

Sarı kırmızılılar, Inter’den alınan Yuto Nagatomo ve Aytemiz Alanyaspor’dan transfer edilen Emre Akbaba’nın bonservis taksitlerini yatırdı.

Başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın çabaları sonucunda sıcak para krizini çözen sarı kırmızılı kulüp, Inter’e 1.5 milyon Euro, Alanyaspor’a 3.5 milyon TL ödedi.

Kaynak: Hürriyet