Galatasaray mucizesi!
Süper Lig 12 Haziran’da kaldığı yerden tüm heyecanıyla tekrar başlıyor. Süper Lig takımlarının analizlerini sizlere sunduğumuz Durum Raporu’nun ikinci bölümünde Galatasaray’ı detaylı bir şekilde tüm rakamlarıyla analiz ettik. Geride kalan 26 haftada Galatasaray'da kimler öne çıktı, Galatasaray'ın oyun anlamındaki eksileri ve artıları neler, Galatasaray'ı kalan maçlarda ne bekliyor? Bu ve bunun gibi soruların tamamını Nihat Uzel'İn hazırlayıp sunduğu "Durum Raporu"nda bulabileceksiniz!
Covid-19 yüzünden ara verilen Süper Lig 12 Haziran'da kaldığı yerden devam ediyor! Peki takımların durum raporu nasıl? Galatasaray ne yaptı ve ne yapacak? Galatasaray'ın şampiyonluk şansı ne? Galatasaray'da kimlerin sözleşmesi biriyor? Bu ve daha fazlası için videoyu seyredebilirsiniz!
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