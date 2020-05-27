Galatasaray mucizesi!

Covid-19 yüzünden ara verilen Süper Lig 12 Haziran'da kaldığı yerden devam ediyor! Peki takımların durum raporu nasıl? Galatasaray ne yaptı ve ne yapacak? Galatasaray'ın şampiyonluk şansı ne? Galatasaray'da kimlerin sözleşmesi biriyor? Bu ve daha fazlası için videoyu seyredebilirsiniz!

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