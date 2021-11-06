Aslan'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, beklentilerin çok uzağında kaldı. Uzun süreli gol hasretini ligde dindirdikten sonra tekrar düşüşe geçen genç golcünün, özellikle Lokomotiv Moskova maçında oyuna girdikten sonraki performansı büyük hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle müthiş bir gol fırsatı yakalamışken, ne topu sürebilen, ne pas verebilen ne de topa vurabilen Mohamed'in mental zayıflığı, gelecek için endişe veriyor. Eğer Sarı-Kırmızılı oyuncunun düşüşü devam ederse, Galatasaray Yönetimi'nin bonservisini satın alma kararında değişiklik yapabileceği belirtiliyor.

Aslan'a ilaç oldu

Galatasaray cephesindeki en büyük sevinç ise Feghouli'nin geri dönüşü. Son Milli arada ülkesi Cezayir'i sırtlayan, bir önceki Gaziantep maçında Kerem'e nefis bir asist yapan, Lokomotiv karşısında da harika bir gole imza atan Feghouli'nin yükselen performansı, hocası Fatih Terim'le buzları eritmesi ve taraftarla yeniden bütünleşmesi, tam da kendisine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, Aslan'a ilaç gibi geldi. Fatih hocanın, bundan sonraki süreçte de Feghouli'yi mümkün olduğunca ilk 11'de kullanması bekleniyor.