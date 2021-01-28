Aslan'da golcü operasyonu başarıyla tamamlanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Mbaye Diagne'nin transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'le el sıkıştı. Senegalli forvet de İngiliz kulübüyle mutabakat sağladı. Diagne, sezon sonuna kadar Ada'da kiralık olarak oynayacak ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu da yer alacak. Sezonun ilk yarısında takımın en skorer ismi olan Mbaye Diagne ile yolları ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, onun yerine teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'i Türkiye'ye getiriyor. Kulübü Zamalek'le ödeme takvimi üzerindeki son pürüzleri gidermeye çalışan Galatasaray Yönetimi'nin, 23 yaşındaki golcüyü de ikna ederek transferi bitirme aşamasına getirdiği öğrenildi. Mohamed'in çok kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.

Yeniden St.Etienne iddiası

Galatasaray'ın, Diagne'yi yaklaşık 1 milyon Euro’ya kiralayacağı, sözleşmedeki satın alma opsiyonunun ise 6-8 milyon Euro bandında olacağı kaydedildi. Mohamed'in ise 2 milyon Dolar karşılığında 1.5 sezonluğuna kiralanacağı ve sözleşme sonunda 6 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunun bulunacağı ifade ediliyor. Öte yandan Zamalek yönetimi önceki gün transfer sürecinin başında yaşanan pazarlık sorunu nedeniyle, oyuncunun asla St.Etienne’e verilmeyeceğini dile getirmişti. Ancak Fransız ve Mısır kaynakları, hem oyuncunun hem de zamalek’in Galatasaray ile birlikte St.Etienne ile de görüşmeleri sürdürdüğünü ve bir sürpriz yaşanma ihtimalinin olduğunu ifade ediyor.



