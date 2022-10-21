Galatasaray 'da yeni sezon öncesi takımın başına gelen Okan Buruk'u sarı - kırmızılı taraftarların büyük çoğunlu kısa sürede kabullendi. Lige deplasmanda oynanan Antalyaspor maçıyla başlayan Galatasaray zorlu deplasmanda alınan üç puanın sevinciyle lige başladı.

Transferde de hızlı bir dönem yaşayan Galatasaray kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla Süper Lig'in yanısıra Avrupa'da da oldukça ses getirdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip; İcardi, Mata, Mertens, Lucas Torreia , Sergio Oliviera ve Yusuf Demir gibi yıldızları kadrosuna kattı.









Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftada sahasında Giresunspor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Okan Buruk'un öğrencileri ardından bu maçın ardından sahaya çıktığı altı maçta, dört galibiyet ve iki beraberlik aldı.

Son olarak deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da eleştiriler Teknik Direktör Okan Buruk'a yönelmeye başladı.

BURUK'UN EKİBİNE TAKVİYE

Yeni transferlerin tam kapasiteyle antrenmanlara katılmasının ardından oyun sisteminde değişikliklere giden Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında ekibine yurt dışından bir antrenörü kattı. Galatasaray'ın da resmi olarak yaptığı açıklamaya göre, 'Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Okan Buruk’un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır' denildi.

MORITZ VOLZ KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine Alman ekibi SF Siegen'de başlayan Volz ardından Schalke 04 U17 takımına geçiş yaptı. Burada yeteneğiyle dikkatleri çeken Volz, 1999 yılında Arsenal'e transfer oldu. 2003 yılında Fulham'a kiralanan Volz, 2004 yılında 1 milyon Euro karşılığında kalıcı olarak transfer edildi. Dört yıl Fulham formasını giydikten sonra da sırasıyla Ipswich Town, St.Pauli ve 1860 Münih formalarını giydi. 2015 yılında Arsenal'de scout olarak görev yapmaya başlayan Volz, 2019'da dönemin Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın yardımcılığına getirilene kadar bu görevde bulundu. 2021 yılında Nagelsmann'ın Bayern Münih ile anlaşması sonrası Volz da Leipzig'deki görevinden ayrıldı.





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JURGEN KOST, VOLZ'U ANLATTI

Arsenal'de uzun yıllar scout olarak görev yapan Alman futbol insanı Jürgen Kost, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un isteğiyle göreve getirilen Moritz Volz'u Fanatik.com.tr'den Burak Özdemir'e anlattı...

Kendisi de onun gibi bir Alman olan ve Volz'u yakından tanıyan Kost şu ifadeleri kullandı: "Moritz, Schalke'den Arsenal'a transfer olduğunda çok yetenekli bir oyuncuydu. Yaşadığı büyük sakatlıkları atlatmak onun için kolay olmadı."

"GENÇ OYUNCULAR KONUSUNDA ÇOK İYİ"

Bir scout olarak ise en iyi meslektaşım diyebilirim. Özellikle genç oyuncular konusunda çok iyi bir göze ve hislere sahip birisi. Başarılı olana kadar durmayan, çalışkan birisi. Galatasaray'a önemli katkılar verecektir. Ona, Galatasaray'da geçireceği günlerde başarılı olması için dua ediyorum."





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SERGE GNABRY'İ RAPORLAMIŞTI

Volz'un Arsenal scout ekibinde yer aldığı dönem hakkında bilgiler veren Kost, Volz'un İngiliz ekibi için takip ettiği ve raporladığı bir oyuncudan da bahsetti. Kost, Volz'un Serge Gnabry'i Stuttgart döneminde gözüne kestirdiğini ve kulübe transfer edilmesi yönünde rapor verdiğini belirtti. 2011 yılında 100 bin Euro karşılığında Arsenal'a transfer olan Gnabry, 2016 yılında 5 milyon Euro bedelle Werder Bremen'e, bir sezon sonra da 8 milyon euro bonservisle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 187 maça çıkan Gnabry, 69 gol atarken 45 de asist yapma başarısı gösterdi. 16 Temmuz'da Alman ekibiyle dört yıllık yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncunun piyasa değerinin 60-70 milyon Euro civarı olduğu tahmin ediliyor.

Burak Özdemir/fanatik.com.tr







