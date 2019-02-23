Galatasaray moral peşinde

Avrupa’yavedaedenAslan, ligdeyarasaracak... Sarı- Kırmızılılar, zor günler geçiren, hocasızveçoksayıda eksiği bulunanAkhisar’ı pazar akşamı TürkTelekom’da farklı mağlupedipmoral bulmayı hedefliyor.

23 Şubat 2019, Cumartesi 06:39
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Galatasaray moral peşinde

Galatasaray’da rota yeniden Türkiye... Benfica deplasmanında Avrupa’ya veda eden Sarı-Kırmızılı ekip, teselliyi Süper Lig’de arıyor. Aslan, pazar günü Türk Telekom Stadı’nda ligde zor günler geçiren Akhisar’ı konuk edecek. Manisa temsilcisi, teknik direktör Cihat Arslan’la yolları ayırdıktan sonra yoluna hocasız devam ediyor. Takımda ayrıca çok sayıda eksik var.

Ege ekibinde Josue ile Serginho kart cezalısı, Mustafa, Eray, Dany, Güray ve Lopes sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a götürülmeyecek. Galatasaray cephesi bu durumu fırsata çevirip farklı bir galibiyetle hem moral bulmak hem de zirveye tutumak istiyor.

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