Galatasaray - MOL Fehervar maçı (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , ikinci hazırlık maçını MOL Fehervar ile yapıyor. İlk maçında Sturm Graz'la karşılaşan ve öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Aslan, MOL Fehervar engelini aşıp moral depolamayı amaçlıyor. Kampa katılan ve takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Sergio Oliveira da Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giyecek.

Maçtan dakikalar

1'| Van Aanholt'un pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Top üstten auta çıktı.

6'| Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, şutunu gönderdi. Barajdan seken top kornere gitti.

17'| Fehervar'da sağ kantta tyopla buluşan Nego, ceza sahasına doğru kat ederek Petryak'a doğru pasını aktardı. Araya giren kaleci Batuhan Şen, topu kontrol etmeyi başardı.

22'| Fehervar yarı sahasında topla buluşan Emre Akbaba ara pasında topu Kerem Aktürkoğlu'na katardı. Ceza sahasına giren genç futbolcunun şutunda top kaleci Kovacs'ta kaldı.

24'| Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği topa Mostafa Mohamed hareketlendi ve şutunu gönderdi. Kaleci Kovacs son anda gole izin vermedi.

GOL | MOL Fehervar 32. dakikada Kenan Kodro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın çıkarken yaşadığı top kaybı sonrası, Attila'nın pasında topla buluşan Petrak yerden kale alanına çevirdi. Kenan Kodro, vuruşunda topu ağlara gönderdi.

42'| Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına yönelen Yunus Akgün'ün pasında Mostafa Mohamed topla buluştu. Mısırlı futbolcunun şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı MOL Fehervar'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

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Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray - MOL Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Profertil Arena Hartberg'in ev sahipliği yaptığı Galatasaray - MOL Fehervar hazırlık maçı bu akşam saat 20.00'de başladı. D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Galatasaray: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mohamed

Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı. İlk olarak teknik direktör Okan Buruk, ekibi ve takım arkadaşlarıyla tanışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ardından tüm çalışmalarda yer aldı. Antrenmanın bir bölümünde genç orta saha oyuncusu Hamza Akman'la özel olarak ilgilenen ve top saklama yeteneklerini gösteren Oliveira, yeni takım arkadaşlarına birçok konuda yardımcı olacağını ve deneyimlerini aktaracağını da göstermiş oldu. Porto'dan transfer edilen Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın yeni 8 numarası olarak görev yapacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.