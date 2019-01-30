Galatasaray Mitroglou transferini bitirdi

Galatasaray transferde gaza bastı. Özellikle forvet transferinde taraftarları tarafından eleştirilen yönetim Diagne'nin ardından Kostas Mitroglou'nu da kadrosuna katmayı başardı.
Mitroglou kiralık olarak 1.5 yıl Galatasaray forması giyecek. Galatasaray, Mitroglou'na 1.5 yıl için 5.25 milyon Euro ödeyecek. Kulübü Marsilya'ya ise ücret ödenmeyecek.
Performansı nedeniyle çok eleştirilen Yunan forvetin Marsilya kulübüyle olan mevcut sözleşmesi ise 2021 yazında sona eriyor.
M. Çağrı Davran
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