Galatasaray Miranda için Taffarel’i devreye soktu

Inter’deki mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoper Miranda’yı Ocak ayında renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, kaleci antrenörü Taffarel’i devreye soktu. Tecrübeli futbol adamı, yakın ilişki içinde olduğu vatandaşıyla görüşerek, Galatasaray’a gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacak.

Inter’de kadroya giremeyen Miranda, Galatasaray’dan artık resmi teklifin ulaşmasını bekliyor. Inter’in de bu transfere uygun bir bonservis karşılığında izin vereceği tahmin ediliyor.

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