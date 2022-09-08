Galatasaray 'ın sürpriz transferlerinden biri de İngiltere'den geldi. Championship ekiplerinden Norwich'in 11 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Milot Rashica, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Sarı Kırmızılı ekibe kiralandı.

26 yaşında 1.77 boyundaki Kosovalı futbolcu da sabah saatlerinde Türkiye'ye gelerek Sarı-Kırmızılı yetkililerle buluştu. Oyuncunun kontrolleri, tıpkı yeni transferler gibi gün içinde gerçekleştirildi. Rashica sağ ayağını kullanıyor ve genellikle sağ kanatta, ayrıca forvet arkasında ve sol kanatta görev yapabiliyor.





KAP'a açıklandı

Sarı Kırmızılı kulüpten KAP'a açıklama geldi ve transferin maliyeti resmen duyuruldu.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir.







