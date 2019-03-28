Galatasaray Milli arada yıkıldı

Galatasaray lige verilen milli arada üç cephede birden olumsuzluk yaşadı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin idari yönden ibra edilmemesiyle start alan süreç, takımın iki forveti Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'nin sakatlanmasıyla devam etti. Son olarak Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Cup finalini kaybetmesi camiada büyük üzüntü yarattı. Sezonun ilk yarısında da Serdar Aziz, Feghouli, Belhanda ve Onyekuru, milli maçlarda sakatlık yaşamış ve lige dönüşlerde sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmıştı.

DİAGNE'NİN MR'I ÇEKİLECEK

Mitroglou'nun alt arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilirken omzundan sakatlanan Diagne'nin MR'ının çekileceği açıklandı.

İSTANBULSPOR'U 2-0'LA GEÇTİLER

Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'la özel maç yaptı. Aslan, Florya'da oynanan mücadeleyi Emre Akbaba ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-0 kazandı.

(Sabah)