Galatasaray, Michael Seri transferinde devlerle karşı karşıya!

Fernando’yu, Sevilla’ya gönderen Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun yerini Michael Seri ile doldurmak istiyordu. Ancak Fildişili oyuncunun transferi bir hayli zora girdi. İtalyan devleri Milan, Roma ve Napoli, 27 yaşındaki oyuncu için düğmeye bastı.

Championship’e düşen İngiliz ekibi Fulham da bu kadar ilginin ardından başarılı oyuncuyu kiralamayı düşünmediğini belirtti. Siyah-Beyazlılar, Seri’nin bonservisine de 24 milyon Euro isteyince, Aslan için transfer suya düştü.

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