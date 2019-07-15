Galatasaray-Michael Seri flörtünde son dakika!

Ndiaye-Fernando’nun ikilisinin yerine merkezi silbaştan kuracak olan Galatasaray’da çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Fatih Terim, şartların oluşması halinde orta sahaya 3 takviye birden düşünüyor. Liste başındaki isimlerden biri ise Michael Seri. Fulham küme düştüğü için takımdan ayrılmaya karar veren 27 yaşındaki Fildişili yıldız için yoğun pazarlıklar söz konusu. Oyuncunun bonservisini 30 milyon Euro olarak belirleyen ancak istediği teklifi alamayan Fulham, Galatasaray’ın kiralama önerisine sıcak bakmaya başladı.

Drogba devreye girdi

Sarı-Kırmızılılar, 1 senelik kiralama için 1.5 milyon Euro önerdi. İngilizler 2.5 milyon Euro istedi. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor. Bir yandan da oyuncu cephesi ikna edilmeye çalışılıyor. İlk etapta kariyerine Avrupa’da devam etmeyi hedefleyen Seri, vatandaşı Didier Drogba devreye girdikten sonra fikir değiştirdi. Galatasaray’ın eski yıldızı bu transferde aracılık ederken, yönetim oyuncuya 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret teklif etti. Hafta içinde bu transferde önemli mesafe katedilmesi bekleniyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray'dan Falcao bombası... Başkan “Bitirin” talimatını verdi!



