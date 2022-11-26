Galatasaray mesaiye başlıyor

Süper Lig 'deki son maçında zirve yolundaki rakiplerinden Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapan ve Dünya Kupası nedeniyle verilen araya moralli giren Galatasaray 'da izinler bitti. Sarı-Kırmızılı ekipte futbolcular dün itibarıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel olarak toplanmaya başladı. Daha önceden açıklanan programa göre ilk toplu antrenman ise bugün gerçekleşecek. Katar'daki Dünya Kupası'na giden isimlerle, son Milli Takım kamplarına katılan oyuncular, çalışmalara daha sonra katılacak.





7 Aralık'ta Antalya'ya

12 günlük izin sonrası Florya'da çalışmaya başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, 3 Aralık'ta Rayo Vallecano, 6 Aralık'ta da Villarreal ile Nef Stadyumu'nda hazırlık maçları oynayacak. Kafile 7 Aralık'ta ise Antalya'ya geçerek Belek'te kampa girecek. 17 Aralık'a kadar sürecek olan Antalya kampında da 2 hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Takım, son özel maçın ardından ligdeki İstanbulspor karşılaşması için Florya'ya dönecek.

Kupadakiler süre alamadı

Cim Bom'un Katar'daki Dünya Kupası'na gönderdiği 5 oyuncudan 4'ü ilk maçlarda süre alamadı. Galatasaray'ı temsil eden oyunculardan sadece, Benfica'dan kiralanan ve ara transferde gönderilmesi düşünülen Haris Seferovic, İsviçre formasıyla Kamerun'a karşı ikinci yarıda görev yaptı. Nelsson Danimarka'da, Muslera ve Torreira Uruguay'da, Mertens de Belçika'da kulübeden çıkamadı.



