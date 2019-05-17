Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

17 Mayıs 2019, Cuma 14:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda Türkiye Kupası finalinde tam süre alan oyuncular, kendileri için hazırlanan yenilenme programı dâhilinde çalıştı.

Diğer oyuncular dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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