Mbaya Diagne’nin yerine forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın, Belçika Ligi ekiplerinden Genk forması giyen tecrübeli golcü Mbwana Samatta ile görüştüğü öğrenilmişti. Son gelen haberlere göre iki kulübün pazarlıklarda önemli yol katettiği, Tanzanyalı santrforun da Sarı-Kırmızılı formayı Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle giymeye sıcak baktığı bildirildi.

Ayrıca Genk’in, 10 milyon Euro’luk bonservis ücretini 7 milyon Euro’ya kadar aşağı çektiği gelen belirtildi. Mavi-Siyahlı ekibin bu rakamı 5’e çekmesi halinde 26 yaşındaki futbolcunun imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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