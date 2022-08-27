Galatasaray , transferde yılın bombasını patlatmak için geri sayımda... Sarı-Kırmızılılar, PSG ile 29 yaşındaki forvetleri Mauro İcardi’nin kiralanması konusunda yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydetti Kiralama şartları konusunda pazarlıklar devam ederken Aslan, oyuncunun 8 milyon Euro’luk maaşının 3 milyon Euro’luk kısmının kendileri tarafından karşılanabileceğini ve bu şartlarda transfere hazır olduklarını ilettiği belirtildi. Cim Bom’un, Arjantinli golcü konusunda Fransız devinden gelecek haberi beklemeye geçtiği ifade edildi. Yönetimin, yapılan görüşmelerde Icardi’nin ardından eşi ve menajeri olan Wanda Nara’yı da ikna ettiği bildirildi.

Fransa basınında gündem Icardi

Cim Bom’un İcardi hamlesi, Fransız basınında da manşetlerde yer almaya devam ediyor. PSG teknik direktörü Galtier’in Icardi’yi takımda düşünmediğini ilan ettikten sonra Arjantinli golcünün Galatasaray ihtimalini birinci sıraya aldığı ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya, “Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi’nin adı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye’de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı” demişti.



