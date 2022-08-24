Galatasaray, Mauro Icardi ve Andrea Belotti için gaza bastı!

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray mutlaka yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar iki isim üzerinde yoğunlaştı. Aslan daha önce de gündemine gelen Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG formasını giyen Mauro İcardi için son bir girişim yapacak. İtalyan basınının iddiasına göre; Cim Bom'un hedefi, Arjantinli golcünün yaklaşık 9 milyon Euro'yu bulan maaşının yarısını karşılamak... Bu konuda Paris temsilcisi ile son bir görüşme yapacak olan Aslan, Fransız ekibini ikna ederse transfer gerçekleşecek.

Roma istiyor ama...

Öte yandan B planını da hazırda tutan Cim Bom, Torino ile sözleşmesini yenilemeyen ve bonservisini eline alan Andrea Belotti için de dirsek temasını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Roma'nın da ciddi ilgisinin olduğu İtalyan golcüden yanıt bekliyor. Belotti'nin öncelik verdiği Roma, henüz oyuncu satışı gerçekleştiremediği için transferi bitiremezken, 28 yaşındaki futbolcu için son ana kadar baskı devam edecek.

İspanya'dan Braithwaite iddiası geldi

İspanyol devi Barcelona'nın formasını giyen Martin Braithwaite ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Katalan ekibinin takımda düşünmediği 31 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın devrede olduğu öne sürüldü. Fakat gelen haberlere göre oyuncunun, La Liga'da forma giymek istediği belirtildi. Haberde ayrıca Danimarkalı santrforu Mallorca'nın ciddi bir şekilde istediği belirtildi.







