Galatasaray Martin Linnes'in sözleşmesini uzatıyor

Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes ile prensip anlaşmasına vardı. Norveçli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Linnes’in maaşına da 300 bin euro zam yapılacak.

12 Mart 2019, Salı 09:14
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Galatasaray Martin Linnes'in sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray, Martin Linnes’le el sıkıştı… Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcuyla masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, 3 yıllık mukavelede karar kaldı… Cim Bom, Martin’e 5 yıllık bir kontrat önerdi ancak çocuğunun eğitimini düşünen 27 yaşındaki oyuncu, ‘3 yıl sonra ülkeme dönmek istiyorum’ diyerek 3 yılda ısrar etti, Galatasaray da bu teklifi kabul etti. Oyuncunun sözleşmesine opsiyon da koyulmayacak.

MOLDE’DEN GELDİ

Sarı-Kırmzılı yönetim, yıllık 950 bin euro kazanan Linnes’in maaşına da 300 bin euro zam yapacak ve başarılı sağ bekin maaşı 1 milyon 250 bin euroya çıkarılacak. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde ülkesine verdiği röportajda Galatasaray’da kalmak istediğini vurgulamıştı. 2016 yılının devre arasında Molde’den Galatasaray’a gelen Linnes, 3 yıllık süreçte 95 maça çıktı ve 3 gol 11 asistlik performans sergiledi. (Güneş)

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