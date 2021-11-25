Süper Lig ’in 13. haftasında kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisinden 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan ve büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray ’da camia, Marsilya galibiyetine kilitlendi. Derbinin bir travmaya dönüşmemesi için yoğun çaba harcayan teknik heyet ve oyuncular, hem Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek için hem de Fenerbahçe mağlubiyetinin yaralarını sarmak için Marsilya maçına tam konsantre şekilde hazırlandı. Liderlik koltuğunu isteyen Aslan, 3 puanla 90 dakikayı tamamlamayı hedefliyor. Sakatlıktan döndükten sonra çalışmalara başlayan ancak geri dönüş süreci devam eden Arda Turan ile tedavisi Fransa'da süren Sacha Boey, kadroda yok.

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Galatasaray - Marsilya ilk 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne.

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng.

Galatasaray - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Marsilya maçı, bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

Galatasaray - Marsilya maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beın Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, CBC Sport, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Sarı kırmızılılar, Marsilya’yı kendi sahasında mağlup etmesi halinde Fransız rakibi ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkartacak ve ilk 2 sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak. Galatasaray, Lazio’nun olası Lokomotiv Moskova mağlubiyetinde Marsilya maçından beraberlikle ayrılması halinde de yine son maçlar öncesi liderliği garantileyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, içeride Marsilya, deplasmanda ise Lazio ile oynayacağı maçlardan birer puan çıkartması halinde de diğer maçlara bakmaksızın yine lider olarak adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

Cengiz Ünder son anda kadroda

Fransız devinde hafif sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, son anda Galatasaray deplasmanı kadrosuna dahil edildi. Milli yıldızın mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Payet forma giyemeyecek

Lazio maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marsilya'nın tecrübeli yıldızı ve en skorer ismi Payet, bugün Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Çoğunlukla sağ bekte şans bulan Rongier de bir diğer cezalı oyuncu.

Cim Bom'da 2 eksik var

Sakatlıktan döndükten sonra çalışmalara başlayan ancak geri dönüş süreci devam eden Arda Turan ile tedavisi Fransa'da süren Sacha Boey, kadroda yok. Ayrıca Assuncao, Aytaç, Fatih Öztürk ve Oğulcan, UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.

Takıma sarı kart uyarısı

Aslan'da Diagne ve Muslera, bugün sarı kart görmeleri halinde, E Grubu'ndaki son maç olan Lazio deplasmanında forma giyemeyecekler.

Avrupa'daki 299. sınav

Galatasaray, Marsilya mücadelesi ile birlikte 299. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekibin 105 galibiyeti, 79 beraberliği, 114 yenilgisi bulunuyor. Toplamda 396 gol atan Cim Bom, kalesinde 444 gole engel olamadı.