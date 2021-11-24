UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray grubun 5. maçında sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Fransa'da rakibiyle golsüz berabere kalan temsilcimiz rakibini yenerek gruptan lider çıkmak istiyor. E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.

Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.