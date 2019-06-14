Galatasaray Marko Grujic ile görüşmelere başladı

Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray özellikle orta alanda yapılması düşünülen değişim üzerinde duruyor. Bu doğrultuda bonservisi Liverpool'da olan Marko Grujic ile ilk görüşme gerçekleşti.

14 Haziran 2019, Cuma 11:18
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Galatasaray Marko Grujic ile görüşmelere başladı

Özellikle genç ve yetenekli isimleri mercek alında alan Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Marko Grujic'i gözüne kestirmiş durumda.

Bonservisi Liverpool'da olan 22 yaşındaki Sırp yıldızın yaklaşık 3 yıldır scout ekibinin yakın takibinde olduğu öğrenildi.

Transfermarkt bilgilerine göre, Grujic ile Galatasaray'ın arasında ilk görüşmeler gerçekleşti. Grujic son zamanlarda birçok kulüplerle anıldı. Almanya'da Eintracht Frankfurt ve Werder Bremen kulüpleri, İtalya'dan bir kulüp ve Atletico Madrid bu oyuncunun peşindeler.

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