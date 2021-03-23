Galatasaray'da Mariano'nun ayrılığının ardından sağ bekte bir türlü istenilen istikrar yakalanamadı. Sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazanan Mariano, 105 maça çıktığı Galatasaray kariyerini 2 gol-16 asistle tamamlayıp, sözleşmesi bitince ülkesine dönmüştü. Ancak 34 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin boşluğu dolmadı. Bu sezon ligde 30 maça çıkan Galatasaray'da savunmanın sağında ilk 11'de sırasıyla Omar (9), Martin Linnes (15), Şener (2) ve Yedlin (5) görev yaptı.

30 MAÇIN BİLANÇOSU 1 GOL, 1 ASİST

Bu isimlerden Omar ve Şener'den skor katkısı gelmezken, Linnes 1 asiste, Yedlin de 1 gole imzasını koydu. Ancak Linnes savunmada yaptığı hatalarla Sivas beraberliğine, Yedlin de gördüğü kırmızı kartla Rize yenilgisine sebep oldu. Sağ bekte oynayan 4 oyuncudan ligde sadece 1 gol ve 1 asist katkısı alan Galatasaray'da Mariano geçen sezon tek başına 28 maçta 5 gol pası vermişti. Mariano'nun yokluğu stoperler Luyindama- Marcao ikilisini de son derece olumsuz etkiledi. Brezilyalı sağ bek, yüksek top tekniği ile oyun kuran isim oluyor ve yanındaki savunmacıları rahatlatıyordu. (Sabah)