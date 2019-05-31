Galatasaray'ın 32 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Mariano'nun adı, uzun bir süredir ülkesinin takımlarından Santos ile birlikte anılıyordu. FOX Sports Brezilya ise bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Sarı Kırmızılı yönetimin deneyimli savunmacı için istediği bonservis bedeli nedeniyle transferin suya düştüğünü yazdı.

Haberde Aslan ile 1 yıl daha kontratı bulunan Mariano için talep edilen bonservisin tam 3,5 milyon euro olduğu ve Santos kulübünün de bu ücreti taksitle dahi ödemeye yanaşmadığı ifade edildi. Cim Bom'a 2017 yazında Sevilla'dan transfer edilen Mariano, bu sezon takımıyla 39 maçta görev yaparken 5 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler