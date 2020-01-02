Galatasaray Marcelo Saracchi transferini bitirdi

Galatasaray’ın yeni sol beki olması beklenen Marcelo Saracchi konusunda, kulübü Red Bull Leipzig’den ilk açıklama geldi. Alman devinin sportif direktörü Markus Krösche, Uruguaylı futbolcuyla Galatasaray arasındaki görüşmeleri doğrularken, “Galatasaray ile Saracchi anlaşmaya vardı. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. 1.5 yıllığına kadroya katılacak olan genç sol bekin maaşı Galatasaray tarafından karşılanacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunup bulunmayacağı ise imza aşamasında netleşecek.

Nagatomo veda ediyor

Sol beke Marcelo Saracchi’nin takviye edilmesiyle birlikte, Yuto Nagatomo için de veda zamanı gelmiş olacak. 33 yaşındaki futbolcu, iki Tayland kulübüyle transfer görüşmesi yapıyor. Sezon sonunda Galatasaray’la kontratı bitecek olan tecrübeli oyuncunun, giderken kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli kazandırması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar bu parayı da transfer çalışmalarında kullanacak.

Bu haberi de okudular Marcelo Saracchi kimdir, kaç yaşında, nereli?