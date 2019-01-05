Galatasaray Mangala için düğmeye bastı

Stoper transferinde hareketli günler yaşayan Galatasaray’da rota İngiltere’ye çevrildi. Sarı- Kırmızılılar, Manchester City forması giyen 27 yaşındaki Fransız savunmacı Eliaquim Mangala’yı renklerine bağlamayı planlıyor. 18 yaşındaki Ozan Kabak’la, en azından sezon sonuna kadar yola devam kararı alan Galatasaray, stoper hattını bir süredir gündemde bulunan Mangala ile güçlendirmeye kararlı. Tecrübeli futbolcu için önümüzdeki hafta İngiltere’ye çıkarma yapılacağı öğrenildi.

Başkan Cengiz görüşmüştü

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde İngiltere’de Manchester City kulübü ile bir görüşme yapmıştı. Toplantının iş birliği amacıyla gerçekleştiği belirtilse de, perde arkasında transferin de konuşulduğu ortaya çıkmıştı. Fatih hocanın, geriden oyun kurabilen bir stoper alınması amacıyla Mangala’yı istediği, Cengiz’in de bu talebi Premier Lig kulübüne ilettiği belirtiliyor.

City serbest bırakırsa...

Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi, sezon sonunda kontratı bitecek olan Mangala’yı, herhangi bir bedel ödemeden kadroya katmak. Bunun için, tarafların sözleşmeyi fesh etmesi isteniyor. Bu sezon City’nin hiçbir resmi maçında forma giymeyen Mangala, kulübü tarafından serbest bırakılması halinde, doğrudan Galatasaray’ın Antalya kampına katılarak ikinci devre hazırlıklarına başlayacak.

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