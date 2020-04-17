Galatasaray, Manchester United'a 4-2 yenildi

Galatasaray Espor şubesi, yaptıkları açıklama ile PES 2020 Dostluk Turnuvasında mücadele ettiklerini duyurmuştu. İlk maçta diğer Türk kulübü Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Sarı Kırmızılı ekip, bu kez de İngiliz ekibi Manchester United'ın espor şubesine 4-2'lik skorla mağlup oldu.

17 Nisan 2020, Cuma 09:50 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Manchester United'a 4-2 yenildi

Corona virüs nedeniyle kulüpler sportif faaliyetlerini durdurma karar aldılar ve 2. bir duyuruya kadar gerçekleşmeyeceği açıklandı. Bu sürede ise kulüplerin espor şubeleri hazırlık maçları ile gündem yaratmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de espora önem veren ülkemizin önemli kulüplerinden birisi olan Galatasaray Espor takımından geldi. 

Galatasaray espor şubesinin 15-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşen PES 2020 Dostluk Turnuvasına katıldığını açıklamıştı. İlk maçında Gzötepe'ye 3-1'lik skorla yenilen Sarı Kırmızılı ekip, bu kez de İngiliz ekibi Manchester United'ın espor şubesine 4-2'lik skorla mağlup oldu. Dostluk turnuvasında Galatasaray 2 maçta da henüz galibiyet göremedi. 

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Turnuvada yer alan kulüpler:

Barcelona

Inter Esports

Galatasaray Espor

Göztepe Gaming

Manchester United Esports

Arsenal

Celtic Esports

Juventus

Schalke Esports

Monaco Esports

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