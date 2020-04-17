Galatasaray, Manchester United'a 4-2 yenildi
Galatasaray Espor şubesi, yaptıkları açıklama ile PES 2020 Dostluk Turnuvasında mücadele ettiklerini duyurmuştu. İlk maçta diğer Türk kulübü Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Sarı Kırmızılı ekip, bu kez de İngiliz ekibi Manchester United'ın espor şubesine 4-2'lik skorla mağlup oldu.
Corona virüs nedeniyle kulüpler sportif faaliyetlerini durdurma karar aldılar ve 2. bir duyuruya kadar gerçekleşmeyeceği açıklandı. Bu sürede ise kulüplerin espor şubeleri hazırlık maçları ile gündem yaratmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de espora önem veren ülkemizin önemli kulüplerinden birisi olan Galatasaray Espor takımından geldi.
Galatasaray espor şubesinin 15-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşen PES 2020 Dostluk Turnuvasına katıldığını açıklamıştı. İlk maçında Gzötepe'ye 3-1'lik skorla yenilen Sarı Kırmızılı ekip, bu kez de İngiliz ekibi Manchester United'ın espor şubesine 4-2'lik skorla mağlup oldu. Dostluk turnuvasında Galatasaray 2 maçta da henüz galibiyet göremedi.
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Turnuvada yer alan kulüpler:
Barcelona
Inter Esports
Galatasaray Espor
Göztepe Gaming
Manchester United Esports
Arsenal
Celtic Esports
Juventus
Schalke Esports
Monaco Esports