Galatasaray, Maliye Piyango’ya rövanşı verdi

Voleybol Efeler Ligi 15. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 yendi. Maliye Piyango, Galatasaray’dan Ankara’daki yenilgisinin rövanşını İstanbul’da aldı.

26 Ocak 2019, Cumartesi 22:20
- A +
Galatasaray, Maliye Piyango’ya rövanşı verdi

Efeler Voleybol Ligi’nde Maliye Piyango, Galatasaray’dan Ankara’daki yenilgisinin rövanşını İstanbul’da aldı ve lig üçüncülüğü için avantajlı taraf oldu.

İlk iki sette Maliye geriden geldiği halde setleri, ilkini 8-12 ’den 25-21, ikincisini de 6-13’ten 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü seti Galatasaray 25-14 kazanırken adeta dinlenen Maliye Piyango dördüncü seti 25-20 ile önde tamamlayıp karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında Maliye Piyango’yu 3-2 mağlup etmişti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Melih Sıratca, Özgür Türkmen)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Çağatay Durmaz, Wendt, Halil Yücel, Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Mehmet Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Kolev, Görkem Sertel)

Setler: 21-25, 23-25, 25-14, 20-25

Süre:  102 dakika (26, 28, 20, 28)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.