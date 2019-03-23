Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda konuşan eski başkan adaylarından Ozan Korkut, Mustafa Cengiz ile ilgili sözleri nedeniyle genel kurulun tepkisiyle karşılaştı.

Galatasaray Mali Genel Kurul'da üçüncü sırada söz olan Ozan Korkut "Başkanımız bize aslan gibi dışarıda kedi gibi" ifadesini kullandı.

Korkut'un bu sözleri sonrası salonda bulunan diğer kurul üyeleri tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Başkan Mustafa Cengiz'in bu konuyla alakalı açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Konuşmasını uzun tutunca salondan tepki alkışı alan Korkut, ayrıca Mustafa Cengiz'e TFF Başkan adayı olmasını teklif etti.

Metin Karabaş