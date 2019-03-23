Salonda Arda Üçer’in konuşmasını yaptığı sırada tansiyon yükseldi. Arda Üçer’in, "Sakız çiğneyerek genel kurula gelen yönetici görmek istemiyorum" sözleri sonrası ortalık karıştı.
Genel kurul üyesi Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi’nin bu sırada oturduğu yerden yüksek sesle bağırması gerginliği artırdı. Vahap Tanrıverdi’nin, "GSTV’de arka odalarda kızları taciz edenler de konuşulsun" deyince tansiyon yükseldi.
Genel Kurul Başkanı Metin Aslan, tüzüğün 45. maddesi gereğince Vahap Tanrıverdi’nin salondan çıkarılmasını oyladı ve oy çokluğuyla Tanrıverdi salondan çıkarıldı. (Hürriyet)