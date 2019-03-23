  • Haberler
  • Galatasaray
  • Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! Salondan çıkarıldı...

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! Salondan çıkarıldı...

Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda GSTV ile ilgili ortaya atılan iddia salonda gerginliğe neden oldu.

23 Mart 2019, Cumartesi 16:54 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! Salondan çıkarıldı...

Salonda Arda Üçer’in konuşmasını yaptığı sırada tansiyon yükseldi. Arda Üçer’in, "Sakız çiğneyerek genel kurula gelen yönetici görmek istemiyorum" sözleri sonrası ortalık karıştı.

Genel kurul üyesi Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi’nin bu sırada oturduğu yerden yüksek sesle bağırması gerginliği artırdı. Vahap Tanrıverdi’nin, "GSTV’de arka odalarda kızları taciz edenler de konuşulsun" deyince tansiyon yükseldi.

Genel Kurul Başkanı Metin Aslan, tüzüğün 45. maddesi gereğince Vahap Tanrıverdi’nin salondan çıkarılmasını oyladı ve oy çokluğuyla Tanrıverdi salondan çıkarıldı. (Hürriyet)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.