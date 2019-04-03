Galatasaray Malatya duvarını aşamadı

Galatasaray’ın, Erol Bulut yönetimindeki Yeni Malatya’ya karşı şanssızlığı devam ediyor. Aslan, 10 kişi kaldığı mücadelede 0-0’ı bozamazken, Erol hocanın 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle üstünlüğü sürüyor.

03 Nisan 2019, Çarşamba 06:19
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Galatasaray Malatya duvarını aşamadı

Türk Telekom Stadı’nda sessiz gece... Galatasaray, milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle sezona verilen 3 haftalık aranın ardından evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u mağlup edemedi. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk ayağında rakibiyle golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılı ekip, final biletini Malatya’daki rövanşa bırakmış oldu.

Bu arada teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Yeni Malatya’nın, Galatasaray’a karşı üstünlüğü de devam ediyor. Dün akşamla birlikte 4. kez Galatasaray’a karşı sahaya çıkan Bulut’un, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor.

Tudor’u yolladı, zirveden kopardı

Geçen sezon Galatasaray’ın Yeni Malatya’ya yenildiği maçın ardından Tudor’un görevine son verilmiş, Fatih Terim’i takımın başına getiren süreç başlamıştı. Bu sezonun ilk yarısında da Malatya’ya yenilen Aslan, zirve yarışında ağır yara almıştı. Kupada da benzer bir senaryonun yaşanıp yaşanmayacağı ise 25 Nisan’daki rövanşta belli olacak.

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