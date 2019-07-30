Galatasaray maden buldu!

Galatasaray, 17 Temmuz’da başladığı Avusturya kampını önceki gün tamamladı. 12 günlük süreçte ön plana birçok isim çıktı. Kondisyoner Alberto Bartali’nin özel teknikleri ve çalışmaları, takımı dağ bayır demeden koşturması da kampa damga vurdu ve Cimbom âdeta bir komando eğitiminden geçti. Takımın temposu üst seviyelere çıkarken sürdürülebilir fiziksel güç arttı.

Babel büyük şans

Kampın bir numaralı yıldızı Ryan Babel oldu. Avusturya etabının son bölümünde saçını altın rengine çeviren Hollandalı şu an takım için altın kadar değerli. Galatasaray’a çabuk uyum sağlayan 32 yaşındaki futbolcu hazırlık maçlarında Leipzig’e iki, Bordeaux’ya bir olmak üzere toplam üç gol kaydetti. Sol kanat bölgesine takviye edilen Babel son maçta en uçta santrfor bölgesinde görev yaptı. Babel’in santrforda da başarılı bir performans ortaya koyması Terim’in elini güçlendirdi.

Jimmy piyangosu

Galatasaray’da çok da heyecan oluşturmayan bir transferdi Jimmy Durmaz. Kanat bölgesine alternatif olarak takviye edilen 30 yaşındaki futbolcu gerek merkez orta sahada gerek de kanattaki performansıyla “Bu takımın vazgeçilmezi olabilir” algısını yerleştirdi. Saha içinde sorumluluk alan, duran topların başına geçmekten çekinmeyen Jimmy antrenmanlarda da teknik direktör Terim’in takdirini kazandı. Uyum problemi yaşamadan takıma kısa sürede adapte olması da takım ve kendi adına artısıydı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi