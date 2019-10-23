Galatasaray maçını tribünlerden izleyip hayallerine kavuştular

Karadeniz Ereğli'de yaşayan 13 yaşındaki fiziksel engelli Sühan Gültekin ile 21 yaşındaki Abdulsamet Baştürk, Galatasaray maçını tribünlerden izleme hayallerine kavuştu. İki taraftarın böyle bir hayali olduğunu öğrenen Karadeniz Ereğli Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Timur Şen ile yönetim kurulu üyeleri harekete geçti. Başkan Timur Şen, yüreği Galatasaray sevdası ile atan iki taraftara Türk Telekom Stadı'nda maç atmosferini yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şen açıklamasında "Yüreği Galatasaray sevdasıyla çarpan ama bugüne kadar hiç maça gidemeyen Abdulsamet ve Sühan kardeşlerimize ve ailelerine dün akşamki Galatasaray-Real Madrid Şampiyonlar Ligi müsabakasında Karadeniz Ereğli Galatasaray Taraftarları Derneği olarak stadımızdaki maç atmosferini yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük emekleri için değerli Galatasaray Spor Kulübü Yöneticimiz Banu Vahapoğlu Akgün’e ve engelli kardeşlerimizin ulaşımını sağlayan belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

İki engelli taraftar Galatasaray-Real Madrid maçını izleyerek ilk maç heyecanını yaşadı.

Vedat Kılıç / ZONGULDAK (İHA)