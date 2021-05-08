Galatasaray maçı sonrası Beşiktaş cephesinden sert açıklama! Emre Kocadağ: Cüneyt Çakır sonuca etki etti
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından Cüneyt Çakır'ı eleştirdi, Vincent Aboubakar'ın son durumu hakkında konuştu. Aboubakar'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmediğini vurgulayan Kocadağ, ''Oyuncu 'Ağrım var' diyor ve MR'da bu çıkıyorsa bunda farklı bir şey aramamız abes olur.'' dedi.
Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş 81 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. 90 dakikanın ardından basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.
'Hakem sonuca etki etti'
Çakır'ın sonuca etki ettiğini vurgulayan Kocadağ, ''Hakem sonuca etki etti. Maça ortak etmemek için takdir haklarını verdiklerini düşünüyoruz. Bizim avantajımız devam ediyor.'' dedi.
Aboubakar ile ilgili de konuşan Kocadağ, Kamerunlu golcünün sakat olduğunu vurguladı, şu ifadeleri kullandı:
''Aboubakar'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum. Son MR'ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu 'Ağrım var' diyor ve MR'da bu çıkıyorsa bunda farklı bir şey aramamız abes olur.''