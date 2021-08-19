Galatasaray maçı: (ÖZET) Randers-Galatasaray maç sonucu: 1-1

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi elemeleri ile başlayan ve PSV'ye takılan Galatasaray , yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'ı geçen Sarı Kırmızılı ekip, Play-Off Turu ilk maçında Randers ile kozlarını paylaştı. Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson’dan yoksun maça çıkan Aslan, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın golü 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken ev sahibinin sayısını 54. dakikada Frederik Lauenborg kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı ev sahibinden geldi. Sol kanattan kullanılan kornerde arka direğe koşu yapan Marxen'in kafa vuruşunu Muslera son anda çeldi. Dönen topta sağ kanatta topla buluşan Klysner, ceza sahasına topu çevirdi. Kritik bir müdahale yapan Alpaslan, top Egho'ya gelmeden araya girdi ve tehlikeyi önledi.

8' Galatasaray gole çok yaklaştı. Emre Kılınç'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi.

14' Kale vuruşu kullanan Fernando Muslera, büyük bir hata yaptı, Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Egho’nun şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.

21' Emre Kılınç'ın pasına hareketlenen Mohamed, topu Carlgren'in üzerinden aşırttı ve ağları sarstarı ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

23' Tibbling'in sol kanattan yaptığı ortada topa ön direkte Egho vurdu. Muslera, rahat bir şekilde topu kontrol etmeyi başardı.

GOL | 25' Galatasaray, Danimarka'da öne geçti. Mostafa Mohamed'in pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bir anda döndü ve sol ayağıyla şutunu attı, Piesinger'den seken top ağlarla buluştu.





27' Randers tehlikeli geldi. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tibbling, kaleciyle karşı karşıya yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32' Emre Akbaba, Klysner'in faulüyle yerde kaldı ve Galatasaray ceza sahasının önünden serbest vuruş kazandı. Alpaslan Öztürk’ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

43' Klysner sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Hammershøy-Mistrati kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

İlk 45 dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49' Kopplin’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hammershoj-Mistrati’nin sert şutunu kaleci Muslera son anda çıkarmayı başardı.

GOL | 54' Randers, Galatasaray karşısında eşitliği yakaladı. Kopplin’in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Marxen, topu kale sahası içine indirdi. Kale sahası içinde yaşanan karambolde Lauenborg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

59' van Aanholt'un sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Mostafa Mohamed, ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı, top Carlgren'de kaldı.

61' Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 hamle geldi. Emre Kılınç'ın yerine Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Ryan Babel, Emre Akbaba'nın yerine Sofiane Feghouli oyunda.

63' Randers'ta Tribbling'in yerine Ankersen, Klysner'in yerine Kehinde oyuna girdi.

76' Galatasaray'da Radamel Falcao, Mostafa Mohamed'in yerine oyuna dahil oldu. Ev sahibinde ise Kallesoe'nün yerine Bundgaard, Hammershoj-Mistrati'in yerine Kristensen oyunda.

82' Sağ çizgide topla buluşan Yedlin, ceza sahasına doğru yerden ortasını yaptı. Falcao'nun gelişine yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

83' Kehinde'nin geri pasında araya giren Feghouli, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası içi sol çaprazda şutunu çekti. Kaleciden dönen topa tekrar vuran Feghouli’nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

85' Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın yerine Aytaç Kara oyunda.

87' Randers'ta Egho'nun yerine Brock-Madsen oyunda.

Randers Stadı'nda oynanan ve İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yönettiği 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Cepheus Park Randers

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)

Randers: Carlgren, Kallesöe (Dk. 76 Oliver Kristensen) , Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Johnsen, Lauenborg, Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Mistrati (Dk. 76 Filip Kristensen), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 84 Aytaç Kara), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Falcao)

Goller: Dk. 26 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 54. Lauenborg (Randers)