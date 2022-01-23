Lider Trabzonspor , bugün önemli isimlerinden yoksun şekilde Galatasaray deplasmanına çıkacak. Sakatlıktan yeni yeni kurtulan Djaniny ve Trondsen'in yanı sıra Abdülkadir Ömür İstanbul'a götürülmedi. Yusuf Erdoğan ile Hüseyin Türkmen kart cezalısı. Sezonu kapatan Gervinho'ya ek olarak Kouassi Afrika Kupası'nda, Koita'nın ise hastalığı var. Bordo-Mavililer'de toplam 8 eksik bulunuyor.

Son idman neşeliydi

Galatasaray maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Te sisleri'nde yaptığı taktik idmanla tamamlayan Trabzonspor'da, oyuncuların neşeli görüntüsü dikkat çekti. Abdullah Avcı'nın antrenmanda Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius 11'ini denediği öğrenildi.

Hamsik kadroya alındı

Hamsik kadroya alındı Kas ağrıları nedeniyle dinlendirilen ve özel program dahilinde idman yapan Marek Hamsik, son antrenmanda da takımla çalışmadı. Ancak Slovak yıldız, İstanbul kafilesinde yer aldı. En azından yedek kulübesinde olması beklenen Hamsik'le ilgili kesin karar, maç saatinde verilecek.