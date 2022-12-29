Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında Galatasaray , deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Kritik mücadele öncesi Sivas temsilcisi Max Gradel, Samba Camara ve Aaron Appindangoye'nin sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığını açıkladı.

İşte Sivasspor'un açıklaması:

"Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda üst arka adalesinde gerilme ve ödem oluşan Max Gradel, Kasımpaşa maçında kalçasında zorlanma oluşan Samba Camara ile Kasımpaşa maçı öncesi ayak bileğinde burkulma olan ve ağrıları devam eden Aaron Appindangoye bugün oynayacağımız Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır."



