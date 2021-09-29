Galatasaray maçı öncesi Marsilya'da Milik ve Boubacar Kamara sevinci
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Marsilya'da 4 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arkadiusz Milik'in bu maçla dönmesi beklenirken hafta sonu Lens maçında forma giyemeyen Boubacar Kamara'nın da kadroda olacağı belirtildi.
Marsilya, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray 'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Fransız ekibinde Galatasaray karşılaşması öncesi Arkadiusz Milik ve Boubacar Kamara sevinci yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon dizinden sakatlanan Arkadiusz Milik, Galatasaray maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. L'Equipe'in haberine göre Milik, 4 ay sonra ilk kez kadroda yer alacakken Jorge Sampaoli'nin maç içinde oyuna sürüp sürmeyeceği bilinmiyor.
Marsilya'nın geçtiğimiz hafta arasında oynadığı Angers maçında sakatlanan ve hafta sonundaki Lens maçında kadroda yer almayan Boubacar Kamara'nın da iyileştiği, Galatasaray karşısında kadroda olacağı belirtiliyor.