Galatasaray maçı öncesi iki sakat daha!

Trabzonspor, takımın yıldız isimlerini bir bir kaybediyor. Sosa ile başlayan sıkıntı Nwakaeme ile devam ederken, Ankaragücü karşılaşması öncesi Ekuban’da yırtık tespit edildi. Başkent ekibiyle önceki gün yapılan maçta da Abdulkadir Parmak ve Sörloth sakatlandı.

Adalesinden problem yaşayan Parmak, 40. dakikada çıkmak zorunda kaldı. Sörloth’un da sağ arka baldırında ağrı var. İki futbolcunun durumu, bugün çekilecek MR’ların ardından netlik kazanacak. Haftaya Galatasaray ile kader maçına çıkacak Karadeniz ekibinde Ekuban’ın oynaması imkansız.

Nwakaeme’nin de durumu şimdilik zor gözüküyor. Sörloth ve Abdulkadir’den de kötü haber gelmesi durumunda, Fırtına’nın işi çok zorlaşacak.