Galatasaray maçı öncesi dev gelişme! Gareth Bale...

Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta temsilcimiz Galatasaray'la kozlarını paylaşacak olan Real Madrid'de Gareth Bale şoku yaşanıyor. Ülkesi Galler'in EURO 2020 elemelerinde Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede sakatlanan ve dünkü antrenmanda da takımdan ayrı çalışan ismin Cim Bom'a karşı görev yapması çok zor görünüyor.

İspanyol Haber Ajansı EFE, La Liga ekibine yakın kaynaklara dayandırarak paylaştığı haberinde hafta sonu Real Mallorca ile oynanacak lig maçının kadrosunda dahil edilmeyeceğini duyurduğu 30 yaşındaki yıldız ismin 22 Ekim Salı günü Türk Telekom Arena'daki dev randevuda da sahadaki yerini alamayacağını kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler