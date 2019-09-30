Galatasaray maçı öncesi çok kritik gelişme! Edinson Cavani...

Şampiyonlar Ligi'nde yarın gece temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Paris Saint Germain'de dev randevu öncesi oldukça kritik bir gelişme yaşandı. Toulouse maçında geçirdiği sakatlık sonrası bir ayı aşkın bir süredir sahalardan uzak olan Uruguaylı forvet Edinson Cavani'nin İstanbul'a gelecek kafilede yer alacağı öğrenildi.

Fransa'da yayın yapan RMC Sport adlı televizyon kanalı, kalçasındaki sakatlığı atlatan ve dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışan 32 yaşındaki golcü futbolcunun yarınki maçın kadrosunda yer alacağını yazdı. Haberde ilk 11'de yer alma ihtimali bulunmayan dünyaca ünlü santrforun oyuna sonradan dahil olabileceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler