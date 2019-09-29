Galatasaray maçı öncesi bomba açıklama! Mbappe ve Icardi...

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Ligue 1'in sekizinci haftasında Bordeaux'yu deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacakları mücadeleyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Alman hoca, basın mensuplarının Kylian Mbappe ve Mauro Icardi'nin Cim Bom'a karşı sahada olup olmayacağıyla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Kylian Mbappe'nin şu an fiziksel açıdan ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ancak onunla konuştuğumda 30 dakikanın sonunda yorulduğunu söylemişti. Onun oyunda kalma süresine dikkat etmeliyiz. Zira kendisi bize kalite katıyor. Neymar, cezalı olduğu için Galatasaray maçında oynamayacak. Bu yüzden hücum bölgesinde çözüm bulmak benim için zor olacak. Kylian'ın maça ne kadar hazır olacağını bilmiyorum. Süre alacağı kesin ama ilk 11'de olup olmayacağıyla ilgili bir şey söyleyemem.

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Mauro Icardi'yi bugün yedek oturttum. Onu belki 10 dakika oynatabilirim diye düşünüyordum. Kendisi de forma giymeyi çok istiyordu. Ancak hem sakatlığı hem de fiziksel durumu nedeniyle birtakım şüphelerimiz vardı ve bu nedenle onu oyuna almadım. Ağrılarıyla başa çıkabilirdi ama onu riske etmek istemedim. Onun için en iyisi de buydu. Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağına ise daha sonra karar vereceğiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler