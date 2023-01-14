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Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor'a şok haber!

Süper Lig'de 18. hafta maçında Giresunspor'la karşılaşan Antalyaspor'a iki kötü haber birden. Gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak Güney ekibinde iki önemli futbolcu deplasmanda forma giyemeyecek.

14 Ocak 2023, Cumartesi 15:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor'a şok haber!

Antalyaspor Süper Lig 'de 18. hafta maçında sahasında Giresunspor'la karşılaştı. 2-2 devam eden mücadelede Antalyaspor iki şok birden yaşadı. Gelecek hafta Galatasaray 'la deplasmanda karşılaşacak Akdeniz ekibine bu önemli maç öncesi iki futbolcusundan kötü haber geldi.


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SAKATLIK ŞOKU!

Hull City'den kiralık olarak Antalyaspor'a dönen ve Giresunspor maçında ilk golü kaydeden Doğukan Sinik maçın 57. dakikasında sakatlarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Doğukan Sinik'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçında oynamama ihtimali bulunuyor.


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KIRMIZI KART CEZASI

Antalyaspor asıl şoku ise Fernando'nun kırmızı kart görmesiyle yaşadı. 2-1 öndeyken maçın 61. dakikasında Brezilyalı futbolcu kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Fernando'nun oyundan çıkmasının ardından Giresunspor eşitliği yakaladı. 30 yaşındaki deneyimli orta saha Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor Süper Lig'in 1. haftasında 1-0 yenildiği Galatasaray'la bu kez 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da NEF Stadı'nda karşılaşacak.

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