Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor'u ağırladı. Eryaman Stadı'nda oynanan ve Mustafa Kürdaş Filiz'in yönettiği maçtan 2-1 mağlup ayrılan Başkent ekibinin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. 2 maç sonra kazanan ateş hattındaki Ümraniyespor, 10 puana yükselirken İstanbul ekibine kritik galibiyeti getiren golller; Durel Avounou'dan geldi. Ghayas Zahid'le öne geçtiği maçtan puansız ayrılan Ankaragücü'ne bir kötü haber de Tolga Ciğerci'den geldi.

TERCİHİ ANKARAGÜCÜ OLDU

Galatasaray ve Fenerbahçe maceraları sonrası Başakşehir'e imza atan, 1.5 yıl sonra Turuncu Lacivertliler ile yollarını ayırması sonrası Süper Lig'den birçok talibi olan Tolga, transfer döneminin son günlerinde Ankaragücü ile anlaştı.

"TOLGA'YA GÜVENİYORUZ"

1.5 aydır görüşmelerin devam ettiği Tolga Ciğerci’yi sürpriz bir imza töreniyle duyuran Başkan Koca, “Siz futbolcuya, hocaya, camiaya bir hedef göstermezseniz, motivasyonun yarısını kaybederseniz. Zirveler neyse hedefimiz odur. Oyuncularımızı buna motive edeceğiz. Biz hocamıza güveniyoruz, futbolcularımıza güveniyoruz, Tolga’ya güveniyoruz” diye konuştu.









"BİZE ÇOK KALİTE KATACAK"

Tolga Ciğerci transferinde ısrarcı olduğunu ifade eden teknik direktör Ömer Erdoğan, Tolga’nın kadroya çok güç katacağını aktararak şunları söyledi: “Tolga bize çok kalite katacak. Tolga’yı Bundesliga günlerinden beri takip ediyorum. Geçen sene kendi mevkiinde Süper Lig ’in en iyi oyuncusuydu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çok çalışarak bu kulübü hak ettiği en iyi yerlere taşımak için gayret edeceğiz.”

KUNTZ'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İmza sonrası fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, çok iyi bir başlangıç yaptı. Bir süre boşta kalmasına rağmen sahaya çıktığı ilk andan itibaren hazır bir görüntü sergileyen Tolga Ciğerci, etkili performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çekti. Alman teknik adam, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının kadrosuna sakatlanan Salih Özcan'ın yerine Tolga ile İsmail Yüksek'i dahil etti.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Ankaragücü'nde adeta yeniden doğan ve kısa sürede kaptanlığa getirilen tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezonki başarılı performansını sürdürürken Başkent ekibinin 16. haftada Ümraniyespor ile oynadığı maça kart sınırında çıktı. 65. dakikada kart gören 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

ERYAMAN'DA KART TEPKİSİ

Eryaman Stadı'nda bulunan Ankaragücü taraftarları, takımın en önemli isimleri arasında yer alan Tolga'nın gördüğü kart ve Galataaray maçında cezalı duruma düşmesine tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, ıslıklanırken Tolga Ciğerci, protestolara karşılık tribünlere dönerek eliyle bir hareket yaptı. Teknik direktör Ömer Erdoğan da oyuncusunu kenarda motive etmeye çalıştı.

"ONLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Daha önce yaptığı açıklamada Ankaragücü taraftarlarının inanılmaz olduğunu vurgulayan Tolga Ciğerci, "Ankaragücü'ne gelmeden önce de bunu biliyordum. Destekleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Takım adına da bunu söyleyebilirim. Onların destekleri bizim için çok önemli. İnşallah taraftarlarımızın yüzünü gelecek haftalar güldürebiliriz" şeklinde konuşmuştu.

Ankaragücü ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Tolga, Sarı Lacivertli ekiple çıktığı 12 maçta 2 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.







