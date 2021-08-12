Galatasaray , Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında bu akşam St. Johnstone'a konuk olacak. İstanbul'daki maçta İskoç ekibiyle 1-1 berabere kalan Sarı- Kırmızılılar, hem son dönemdeki kötü tabloyu değiştirmenin hem de turu geçmenin hesapları içinde. Son 38 Avrupa kupası maçında 4 galibiyet, 11 beraberlik, 24 yenilgi elde eden Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim tüm planlarını işte bu döngüyü tersine çevirmek üzerine hazırladı. Sarı Kırmızılı ekipte lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA’ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek. St.Johsntone maçı için dün İskoçya'ya gelen Sarı-Kırmızılılar'ın kafilesinde Radamel Falcao da yer almadı.

Galatasaray maçı hangi kanalda? St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Perth kentindeki McDiarmid Park’ta oynanacak St. Johnstone - Galatasaray maçı bu akşam TSİ 21.00’de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis’in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor’dan naklen yayımlanacak. Maçın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise haberimizde olacak.

St. Johnstone - Galatasaray muhtemel 11'ler:

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, Mccart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane

Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed

Galatasaray nasıl tur atlar?

İstanbul’da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek.

Geçerse Randers, elenirse Konferans Ligi

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, bu gece elenmesi durumunda ise Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Kalede İsmail Çipe olacak

St.Johsntone maçı için dün İskoçya'ya gelen Sarı-Kırmızılılar'ın kafilesinde Radamel Falcao yer almadı. Takımdaki bir diğer önemli eksik Muslera. İlk maçta penaltıya sebebiyet veren ve kırmızı kart gören Uruguaylı eldiven de İskoçya'ya götürülmedi. Kalenin geçen sezon Kayseri'de kiralık oynayan İsmail Çipe'ye teslim edileceğini Fatih Terim açıkladı.

Jankat Yılmaz da kadroya dahil edildi

Muslera kırmızı görünce kaleye geçen 21 yaşındaki Berk Balaban ile U19 takımından 16 yaşındaki Jankat Yılmaz da kadroya dahil edildi. Eski takımında Avrupa Ligi elemesi oynadığı için UEFA listesine yazılamayan Cicaldau ile TFF'den lisansı çıkarılamayan Oğulcan da kadroda yer almıyor.

Avrupa’da 292. maçına çıkacak

Galatasaray, bugün Avrupa kupalarında 292. kez sahne alacak. Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 mücadelenin 101’inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran Cim Bom, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.

Fatih Terim'le 85. karşılaşma

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan Sarı-Kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Cim Bom, kalesinde ise 127 gol gördü.

'Falcao konusu teknik bir karar'

Fatih Terim son idman öncesi karşılaşmanın oynanacağı statta basın toplantısı yaptı. Deneyimli teknik adam, Falcao'nun kadroda neden olmadığıyla ilgili soruya, "Sürekli olarak Falcao'yu soruyorsunuz. Israrla ve sabırla cevap veriyorum. Falcao, kadroya alınmadığı zaman muhakkak ki bir sebep var. Bunu bir teknik karar olarak da kabul edebilirsiniz" karşılığını verdi.

'St. Johnstone full oynayacak'

Rakibin tam kapasiteyle tribüne taraftar alabileceğine gönderme yapan Terim, "St. Johnstone, beni hiç şaşırtmadı. Benim adıma sürpriz bir şey sahada olmadı. Maçın nasıl geçeceğini de söylemiştim. Sadece Muslera'yı kaybetmemiz ve 10 kişi kalmamız, önemli bir dezavantaj. St. Johnstone full oynayacak. Ligde full değildi ama şimdi full. Atmosferin çok hareketli ve heyecanlı olacağı kesin. Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacak. Buna da alışkınız" diye konuştu.

'Sıcağa alıştık, üşüyoruz'

İklim şartlarının Türkiye'den farklı olmasına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Aşağı yukarı 20 derece fark var. Ben kabanlayım. Bir insanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. O kadar sıcağa alıştık ki, burada epey üşüyoruz. İklim farklılığı inşallah etkilemez" ifadelerini kullandı.