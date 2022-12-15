Galatasaray 'ın Antalya kampının son gününde rakibi Fransız temsilcisi Toulouse olacak. Kafile bu mücadelenin ardından geç saatlerde İstanbul'a dönecek. Sarı-Kırmızılılar bundan önceki hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mardan Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Galatasaray-Toulouse hazırlık maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Okan Buruk'un yoğun temposu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü antrenmanda takımın başında yer aldıktan sonra, bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geçti. Geç saatlerde tekrar Antalya'ya dönen başarılı çalıştırıcı, Toulouse mücadelesinde yine kulübedeki yerini alacak.

Galatasaray hız kesmiyor

İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen dünkü idmanda, Galatasaray yine yüksek tempoda çalıştı. Basına kapalı bölümde ise bugünkü Toulouse maçına yönelik bir taktik prova yapıldığı öğrenildi.

Seferovic de takıma katıldı

DünyaKupası'nda İsviçre Milli Takımı ile yer alan HarisSeferovic, takıma döndü ve Antalya kampına katıldı. Ara transferde kiralık sözleşmesinin feshedilmesi planlanan tecrübeli santrfor, o döneme kadar kadrodaki yerini koruyacak.

Yunus başladı Berkan iyileşti

Galatasaray'la sözleşme yenilediği gün çıktığı hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün Antalya kampında koşulara başlaması sevinç yarattı. Ayrıca gribal enfeksiyon sebebiyle önceki günkü idmana katılamayan Berkan Kutlu da sağlık ekibiyle görüşerek son antrenmana çıktı ve takımla çalıştı

Torreira maç kadrosunda

Antalya'ya özel izin alarak Muslera'dan daha geç dönen Lucas Torreira, sahaya çıktı, takımla çalıştı. Okan hoca, Toulouse ile oynanacak hazırlık maçında Uruguaylı ön liberoya ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor. Ancak Torreira'nın maç kadrosunda yer alması düşünülüyor.