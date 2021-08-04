Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında St. Johnstone'u konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne iki PSV yenilgisiyle eleme turunda veda eden Sarı-Kırmızılı ekip, şansını Avrupa Ligi'nde deneyecek. Galatasaray, İskoç rakibini elemesi durumunda, Play-Off'ta Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Play-Off'u da geçen takım, adını gruplara yazdıracak. Aslan, St.Johnstone'a elenmesi halinde, bu sezon yürürlüğe giren Konferans Ligi'ne geçiş yapacak. Aslan bu durumda, Play-Off turunda Vojvodina - LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. St.Johnstone maçının rövanşı ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Galatasaray-St. Johnstone maçı, bu akşam TSİ 21.00’de başlayacak. İsviçreli hakem Sandro Scharer’in yöneteceği müsabaka, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray-St. Johnstone maçı ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde olacak.

Galatasaray-St. Johnstone muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Devine, Davidson, Craig, McCann, Rooney, O'Halloran, Kane

Galatasaray'da yeni transferler ilk 11'de

Kadrosunda büyük ölçüde bir yenileme operasyonuna girişen Galatasaray 'da yeni isimlerin vakit kaybetmeden ilk 11'e adaptasyonu için çalışmalar yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim’in, takımın izin gününde dahi Florya'daki bireysel çalışmalarını sürdüren oyuncularını, St. Johnstone karşılaşmasında 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Fransız sağ bek Sacha Boey, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, Alanyaspor 'dan gelen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, forması garanti görünen isimler arasında. Rumen orta saha Cicaldau ise eski takımıyla Avrupa Ligi'nde eleme maçı oynadığı için, statü gereği kadroda olmayacak.

Cicaldau kadroda yok

Yeni transferlerden Cicaldau, eski takımında Avrupa Ligi eleme turu oynadığı için, statü gereği kadroya dahil edilemedi. Aslan bu turu ve Play-Off'u geçerse, Rumen yıldız gruplarda listeye eklenebilecek.

Muslera'ya tam destek

Her iki PSV maçında da hatalı goller yiyen Muslera ile Fatih Terim'in bir görüşme yaptığı ve "Geride kalan maçları unut. Sen bizim en önemli oyuncumuzsun, sana güveniyoruz" diyerek Uruguaylı eldivene destek verdiği öğrenildi.

Avrupa'daki 291. sınav

Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak. Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 sınavın 101’inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Fatih Terim'le 84. mücadele

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan Sarı-Kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.

Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kadrosu

Kaleciler: Muslera, İsmail Çipe

Defans: Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Boey

Orta saha: Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne