Galatasaray , Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında St. Johnstone'a konuk oluyor. İstanbul'daki maçta İskoç ekibiyle 1-1 berabere kalan Sarı Kırmızılılar, hem son dönemdeki kötü tabloyu değiştirmenin hem de turu geçmenin hesapları içinde. Son 38 Avrupa kupası maçında 4 galibiyet, 11 beraberlik, 24 yenilgi elde eden Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim tüm planlarını işte bu döngüyü tersine çevirmek üzerine hazırladı.

Sarı Kırmızılı ekipte lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA’ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek. St.Johsntone maçı için dün İskoçya'ya gelen Sarı-Kırmızılılar'ın kafilesinde Radamel Falcao da yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Galatasaray'ın tecrübeli hücumcusu Sofiane Feghouli ceza yayı önünden sol ayağıyla şutunu çıkardı, top kaleci Clark'ın üzerine gitti.

6' McCart'ın uzun pasında Luyindama iyi bir zamanlama ile araya girerek topu uzaklaştırdı.

14' Taylan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Arda, Brown'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, ceza sahası önündeki pozisyon için faul beklerken Letonyalı hakem Andris Treimanis, oyunu devam ettirdi.

17' Galatasaray, etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Feghouli, sağ bekten koşu yapan Boey'i gördü. Sağ kanatta topla buluşan Fransız sağ bek, Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı paslaşmanın ardından ceza sahasına girdi ve topu içeriye çıkardı. Arda Turan'ın gelişine attığı şutta top kaleci Clark'ın ellerinde kaldı.

22' Savunmanın hatasında topla buluşan Diagne, kaleye çok uzak olmasına rağmen şutunu attı, rakibe çarpan top kornere çıktı. van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda top hiçbir Galatasaraylı oyuncuya gelmedi.

GOL | 29' İskoç ekibinin kalesini abluka altına alan Galatasaray golü buldu. van Aanholt'un pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına koşu yapan Diagne'ye pasını aktardı. Ceza sahasına giren tecrübeli forvet, sol çaprazdan şutunu attı ve top ağlarla buluştu. 0-1









GOL | 36' İskoç ekibi eşitliği yakaladı. Alistair McCann'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe hareketlenen Jason Kerr, topu çevirmeyi başardı. İsmail Çipe'nin hatasını iyi değerlendiren Christopher Kane, topu ağlara gönderdi.

38' Christopher Kane, Berkan Kutlu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Feghouli'nin müdahalesiyle yerde kalan ve devam kararına sinirlenen Liam Craig, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

41' Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Christopher Kane'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasının önünden attığı şutta top kaleci Clark'ta kaldı.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Van Aanholt itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

52' Feghouli'nin ara pasına koşu yapan van Aanholt, bekletmeden ortasını yaptı. Ön direğe koşu yapan Diagne, topa dokunamadı.

53' Galatasaray tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yerden arka direğe topu gönderdi. Top, Diagne'nin uzağında kaldı.

59' van Aanholt, sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu hemen oyuna soktu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in çevirdiği top savunmadan döndü.

59' İskoç ekibinde Davidson, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

GOL | 63' Galatasaray yeniden öne geçti. Berkan Kutlu'nun ara pasında Arda Turan, şık bir topuk pasıyla Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Ceza sahasına giren ve savunmadan kurtulan genç yıldızın attığı şutta top ağlarla buluştu.









66' Ev sahibinde Christopher Kane ve James Brown kenara geldi. Stevie May ile Shaun Rooney oyunda.

GOL | 70' Luyindama'nın pasında topla buluşan Kerem, sol çaprazdaki Feghouli'yi gördü. Cezayirli yıldız, Kerr'den şık bir çalımla sıyrıldı ve şutunu attı. Kaleci Clark'ı geçen top ağlarla buluştu, Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.









71' St. Johnstone'da Liam Craig'in yerine Callum Hendry oyunda.

73' Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın yerine Ryan Babel oyunda.

76' Callum Hendry, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

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Galatasaray maçı hangi kanalda? St. Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

Perth kentindeki McDiarmid Park’ta oynanan St. Johnstone - Galatasaray maçı TSİ 21.00’de başladı. Letonyalı hakem Andris Treimanis’in yönettiği karşılaşma, D-Smart Spor Smart’tan naklen yayınlanıyor. Müsabakanın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

St. Johnstone - Galatasaray ilk 11'ler:

St. Johnstone: Clark, Gordon, Kerr, McCart, Brown, Booth, Craig, McCann, Davidson, Kane, O'Halloran

Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Arda, Kerem, Feghouli, Diagne

Galatasaray nasıl tur atlar?

İstanbul’da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek.

Geçerse Randers, elenirse Konferans Ligi

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, bu gece elenmesi durumunda ise Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.



