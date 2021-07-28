Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı canlı takip

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'da karşılaştığı PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray , rövanş karşılaşmasında en az 5 farklı kazanmaya çalışacak. Zorlu mücadele, Türk Telekom Stadı'nın zemini henüz hazır olmadığından, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor. Her ne kadar tur için ümitler az olsa da Galatasaraylı taraftarlar pandemi döneminde ayrı kaldıkları takımlarına kavuşmanın heyecanı içerisinde. Sarı-Kırmızılı ekibin yeni transferleri Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt statü gereği karşılaşmada forma giyemiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Galatasaray'ın Kongolu stoperi Luyindama, kullandığı serbest vuruşta uzaklardan ceza sahasına doğru topu gönderdi. PSV kalecisi Drommel çıktı ve topu yumrukladı.

14' Sağ kanatta topla buşuşan Sekidika, ceza sahasına ortasını yaptı. PSV savunması, top Mohamed'e gelmeden tehlikeyi önledi.

16' Aytaç Kara'nın ceza sahasından attığı şut kaleyi tutmadı.









23' Mohamed'in yerde kalmasıyla orta saha çizgisinde Galatasaray serbest vuruş kazandı. Luyindama, hiçbir Galatasaraylı oyuncunun olmadığı ceza sahasına topu gönderdi. Teknik patron Fatih Terim, Luyindama'nın topu kullanmasının ardından yedek kulübesinde adeta çılgına döndü ve Kongolu stopere tepki gösterdi.

25' Galatasaray savunmasından kurtulan Gakpo, ceza sahası içi sol çaprazında vuruşunu yaptı, top yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

36' PSV tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Gakpo, sağ ayağının dışıyla ceza sahasına topu gönderdi. Araya giren Luyindama, Zahavi'den önce topu uzaklaştırdı.

GOL | 37' PSV, Madueke ile öne geçti. Hollanda ekibinin sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta topun başına Gakpo geçti. Hollandalı oyuncunun arka direğe gönderdiği topu Muslera, yumruklarıyla uzaklaştırdı. Ceza sahasının dışında önüne düşen topu kontrol eden ve sert bir vuruş yapan Madueke'nin şutu, Marcao'ya çarptı, ağlarla buluştu.

İlk 45 dakika PSV'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. yarıya 2 değişiklikle başladı. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Ryan Babel, Mostafa Mohamed'in yerine Mbaye Diagne oyunda.





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Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray - PSV hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Galatasaray - PSV maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetiyor. TSİ 21.00'de başlayan ve D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanan maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

Galatasaray'ın PSV maçı ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Barış Alper, Kerem, Mohamed

PSV'nin Galatasaray maçı ilk 11'i: Drommel, Mwene, Max, Boscagli, Ramalho, Sangare, Van Ginkel, Gotze, Gakpo, Madueke, Zahavi

Galatasaray PSV'yi nasıl eler? Galatasaray nasıl tur atlar?

Bu sene değişen kuralla birlikte deplasman golü avantajı kaldırıldı. Galatasaray, rövanşı 4 farklı kazanırsa maç uzayacak. Fatih Terim ve öğrencilerine tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyaç var.

Galatasaray nasıl gruplara kalır?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

PSV'ye elenmesi halindeki rakip St. Johnstone

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Galatasaray ile PSV arasında 8. randevu

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.