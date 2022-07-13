Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , ikinci hazırlık maçını MOL Fehervar ile yapacak. İlk maçında Sturm Graz'la karşılaşan ve öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Aslan, MOL Fehervar engelini aşıp moral depolamayı amaçlıyor. Kampa katılan ve takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Sergio Oliveira da Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray - MOL Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Profertil Arena Hartberg'in ev sahipliği yapacağı Galatasaray - MOL Fehervar hazırlık maçı bu akşam oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı. İlk olarak teknik direktör Okan Buruk, ekibi ve takım arkadaşlarıyla tanışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ardından tüm çalışmalarda yer aldı. Antrenmanın bir bölümünde genç orta saha oyuncusu Hamza Akman'la özel olarak ilgilenen ve top saklama yeteneklerini gösteren Oliveira, yeni takım arkadaşlarına birçok konuda yardımcı olacağını ve deneyimlerini aktaracağını da göstermiş oldu. Porto'dan transfer edilen Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın yeni 8 numarası olarak görev yapacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.